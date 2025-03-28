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        Isparta'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:54 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:54
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        Isparta'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü yaralandı.

        Mehmet Emin Bilgin'in kullandığı forklift, Şarkikaraağaç-Örenköy mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İş makinası yardımıyla forkliftin altından çıkarılan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen Bilgin'in, Iğdır'da askeri personel olduğu ve memleketine izne geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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