Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Ispartalı down sendromlu Rabia'nın düğün hayali gerçek oldu

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Rabia Kunt için düğün töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ispartalı down sendromlu Rabia'nın düğün hayali gerçek oldu
        ABONE OL

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran down sendromlu Rabia Kunt için düğün töreni düzenlendi.

        Orta Mahalle'de yaşayan 23 yaşındaki Kunt'un gelinlik giyme ve düğün hayalini, ailesi ve yakınları gerçekleştirdi.

        Kuaföre götürülerek saçı ve makyajı yapılan, gelinliği giydirilen genç kız, süslenen otomobille önce evlerinin önüne getirildi. Ailesi ve yakınları tarafından coşkuyla karşılanan Kunt, daha sonra düğün salonuna götürüldü.

        Davetiye basımı, gelin arabası, düğün pastası kesmek gibi her ayrıntının düşünüldüğü organizasyonda Kunt, alkışlarla araçtan inerek, ilk dansını babası Erdoğan Kunt ile yaptı.

        Genç kız, davetliler ve yakınlarıyla düğünde eğlendi.

        Anne Filiz Kunt, kızının hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını söyledi.

        Kızının her zaman hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Kunt, "Rabia'nın en büyük hayali düğündü ama biz bu düğünü tek Rabia için yapmadık. Çocuklarımızın farkına varılsın ve Rabia gibi kızlarımız, çocuklarımız önemsensin, onlara yer açılsın diye bu düğünü yaptık." diye konuştu.

        Rabia'nın 12 yıllık öğretmeni, Şarkikaraağaç Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Alime Demir Yurtseven ise genç kızın özel olduğunu ifade etti.

        Genç kızın her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiren Yurtseven, "Hayallerini gerçekleştirmek için çok güzel çaba sarf ediyor. Rabia hayallerinin peşinden koşarken ona yolunda arkadaşlık ediyoruz. Bugün de onun için toplandık, Rabia ömür boyu mutlu olursa biz de mutlu olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında

        Benzer Haberler

        Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Isparta'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Kaza sonrası yaralı halde çevreye dağılan eşyalarını toplamaya çalıştı
        Kaza sonrası yaralı halde çevreye dağılan eşyalarını toplamaya çalıştı
        Gelendost Belediye Başkan Vekili İsmail Kurtbolat oldu
        Gelendost Belediye Başkan Vekili İsmail Kurtbolat oldu
        Anne ve oğlunu yaralayan komşu tutuklandı
        Anne ve oğlunu yaralayan komşu tutuklandı
        Kayıp çocuk Isparta'da bulundu
        Kayıp çocuk Isparta'da bulundu
        Husumetli komşuların kavgasında anne ile oğlu yaralandı
        Husumetli komşuların kavgasında anne ile oğlu yaralandı