Yalvaç ilçesinde rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Bu sırada yoldan geçen kişinin ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu da görüntülerde yer aldı.

Pazaryukarı Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde kaldırımda bulunan çam ağaçlarından biri yağmur ve rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak yola devrildi.

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