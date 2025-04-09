Yalvaç ilçesinde rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yağmur ve rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yağmur ve rüzgar nedeniyle çam ağacı devrildi, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Pazaryukarı Mahallesi Yeniyol Caddesi'nde kaldırımda bulunan çam ağaçlarından biri yağmur ve rüzgarın etkisiyle kökünden kırılarak yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yalvaç Belediyesi ekipleri ağacı kaldırarak, yolu trafiğe açtı.
Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu sırada yoldan geçen kişinin ağacın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu da görüntülerde yer aldı.
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