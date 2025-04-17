Isparta'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

Gökkubbe Fuar alanında "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında", "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenen tanıtım günleri ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.