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        Isparta'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Isparta'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 23:23
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        Isparta'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik hazırlanan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Isparta'da başladı.

        Gökkubbe Fuar alanında "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında", "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla düzenlenen tanıtım günleri ilgi görüyor.

        Tanıtım günlerinde bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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