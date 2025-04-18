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        Isparta'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

        Isparta'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:18 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:44
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        Isparta'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
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        Isparta'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Gökkubbe Fuar alanında düzenlenen etkinliğine, üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan tanıtım günlerinde, çeşitli bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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