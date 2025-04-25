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        Isparta'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:29
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        Isparta'da yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.E'nin kullandığı Erova firmasına ait 60 ER 814 plakalı yolcu otobüsü, Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde U.S. idaresindeki 07 DD 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araç sürücüsü U.S. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan N.S. ve L.S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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