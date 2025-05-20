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        Mehmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan çift Isparta'ya getirildi

        Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli çift Isparta'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 23:11 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:17
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        Mehmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan çift Isparta'ya getirildi
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        Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli çift Isparta'ya getirildi.

        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'te kaybolan Mehmet Çetin dosyasını yeniden açarak soruşturmayı derinleştirdi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler Bayram A. ve eşi Derya K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sabah saatlerinde bir televizyon programı stüdyosuna düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Isparta'ya getirildi.

        Söz konusu çift, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

        Olayla bağlantılı olarak adı geçen diğer şüpheliler Hüseyin ve Fatma Ç. çiftinin de gözaltında olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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