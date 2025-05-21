Isparta'da gül hasadına başlandı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da gül hasadı başladı.

​​​​​​​Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

Kentte yaklaşık bir ay sürmesi beklenen gül hasadı için bahçelerde mesaiye başlandı.

Üreticiler, gül yapraklarındaki yağ keselerini güneşin patlatmasına izin vermemek için sabahın ilk ışıklarından itibaren bahçelerde gül topluyor.

Ispartalılar, topladıkları gülleri en kısa sürede "alım merkezi" adı verilen fabrikalara ulaştırıyor. Güller daha sonra sıcak su kazanlarında kaynatılmaya başlanıyor. Kaynatma işlemi tamamlanınca gülden çıkan yağlı su, farklı kazanlara aktarılıyor. İkinci kaynatmanın ardından yağ, sudan süzülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Gül ve gül ürünleri ile anılan kentin buna bağlı turizm hareketliliği de yaşadığını aktaran Işıdan, yerli ve yabancı turistlerin hasat döneminde Isparta'ya geldiğini belirtti.

Ülke genelinde birçok bölgede zirai don yaşandığını hatırlatan Işıdan, "Hasada bu yıl biraz hüzünlü başladık. Yaşadığımız zirai don gülleri de etkiledi. Özellikle ilk çıkan tomurcuklarda yaklaşık yüzde 35 oranında kayıp söz konusu. Umarım önümüzdeki günlerde hava koşulları ideal düzeyde devam eder. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olursa, haziran ayı sonuna kadar hasadımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz." diye konuştu.

"Gül zamanı" olarak ifade edilen dönemin kenti alternatif bir turizm rotası olarak öne çıkardığını vurgulayan Işıdan, "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İzmir'den gül bahçelerini ziyarete gelen Saadet Dinçbilen, "Çok güzel bir deneyim oldu. Çok mutlu olduk. Mis gibi bir havası var, doyamadık. Ortam harika." ifadelerini kullandı.

Kente gelmek için gülün hasat dönemini tercih ettiklerini dile getiren Emine Yörükak ise bedensel engelli olan eşiyle gezdikleri gül bahçelerine hayran kaldıklarını, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.