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        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı

        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 23:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:53
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        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı
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        Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

        Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Kampüsü'ndeki olimpik yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonaya, 42 üniversiteden sporcular mücadele ediyor.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, gazetecilere, 42 üniversiteden 312 sporcunun katılımıyla şampiyonanın başladığını söyledi.

        Yüzme sporunun gelişmesi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirten Özçaldıran, "Bize bu destekleri sağlayan federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim. Gelecek yıllarda üst seviyede müsabakalar yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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