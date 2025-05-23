Üniversiteler Arası Türkiye Yüzme Şampiyonası, Isparta'da başladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Doğu Kampüsü'ndeki olimpik yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonaya, 42 üniversiteden sporcular mücadele ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yüzme Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, gazetecilere, 42 üniversiteden 312 sporcunun katılımıyla şampiyonanın başladığını söyledi.

Yüzme sporunun gelişmesi için büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirten Özçaldıran, "Bize bu destekleri sağlayan federasyon başkanımıza çok teşekkür ederim. Gelecek yıllarda üst seviyede müsabakalar yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.