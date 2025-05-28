Isparta'da Kurban Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor

İl içindeki hayvan sevklerinde bir sorun olmadığını belirten Tuğrul, il dışına hayvan götürecekler için de pazar yerindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden sevk belgesi temin edilebileceğini ifade etti.

Tuğrul, hayvanın yaşı ve menşei hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği “TarımCebimde” mobil uygulamasını kullanmalarını önerdi.

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, gazetecilere, bayram öncesi yoğunlaşan hayvan pazarlarında denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Ekipler, hayvanların kurbanlık kriterlerine uygunluğu ve satıcı belgelerini kontrol etti.

Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık almak için pazarlarda yoğunluk oluştururken alıcı ve satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşandı.

Yakın illerden de kente gelen besiciler büyük ve küçükbaş kurbanlıklarını satışa çıkardı.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanlarını, emeklerinin karşılığını alabilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren canlı hayvan pazarına getiriyor.

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