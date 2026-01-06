Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı

        Isparta'da dijital eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "ISEFEP: Isparta'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:46 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da eğitimde fırsat eşitliği için SOGEP destekli projenin sözleşmesi imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da dijital eğitim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "ISEFEP: Isparta'da Eğitimde Fırsat Eşitliği Projesi"nin sözleşmesi imzalandı.

        Isparta Valiliğinde düzenlenen törende, proje sözleşmesi Isparta Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler tarafından imza altına alındı.

        Proje kapsamında Isparta merkez ile Aksu, Uluborlu, Keçiborlu, Gelendost, Senirkent ve Sütçüler ilçelerinde toplam 7 robotik ve kodlama atölyesi kurulacak. Atölyelerde öğrencilere robotik, kodlama, algoritmik düşünme ve problem çözme odaklı uygulamalı eğitimler verilecek.

        Törende konuşan Vali Erin, projenin özellikle dezavantajlı ilçelerdeki çocukların teknolojiye erişimini artıracağını söyledi.

        STEM temelli eğitimlerle öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle buluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Erin, projenin Isparta'ya hayırlı olmasını diledi.

        Yaklaşık 2 bin 250 öğrencinin faydalanmasının öngörüldüğü projede, 20 öğretmene robotik ve kodlama alanında eğitici eğitimi verilecek. Toplam bütçesi 5 milyon lira olan projenin 4,5 milyon lirası SOGEP kapsamında, 500 bin lirası ise eş finansmanla karşılanacak.

        Proje kapsamında il genelinde robotik proje yarışmaları düzenleneceği ve kurulan atölyelerin proje süresi sonrasında da aktif şekilde kullanılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İlk eşi dövdü... İkincisi öldürdü! Trajediyle biten hayat!
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 

        Benzer Haberler

        Isparta'da kamyonet ile mikser çarpıştı: 1 yaralı
        Isparta'da kamyonet ile mikser çarpıştı: 1 yaralı
        Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Isparta'da komandolar mezun oldu, aileler gurur ve duygu dolu anlar yaşadı...
        Isparta'da komandolar mezun oldu, aileler gurur ve duygu dolu anlar yaşadı...
        Uzman erbaş ve sözleşmeli erler mezun oldu
        Uzman erbaş ve sözleşmeli erler mezun oldu
        Isparta'da narkotik operasyonları: 9 tutuklama
        Isparta'da narkotik operasyonları: 9 tutuklama
        Ağaçtan düşüp omurgası kırılan eşinin en büyük destekçisi oldu
        Ağaçtan düşüp omurgası kırılan eşinin en büyük destekçisi oldu