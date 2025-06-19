Isparta'da kayalıklardan düşen emekli polis memuru hayatını kaybetti

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın ve AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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