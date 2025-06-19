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        Isparta'da kayalıklardan düşen emekli polis memuru hayatını kaybetti

        Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:18
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        Isparta'da kayalıklardan düşen emekli polis memuru hayatını kaybetti
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Emekli polis memuru Mehmet Erol (76), Zindan deresi mevkisinde kayalıklarda ıhlamur toplamaya gitti.

        Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yeri İHA ile belirlenen Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın ve AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Erol'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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