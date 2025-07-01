GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yerleşim yerlerine yakın olan bölgede çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma yürütülüyor.

Alevlerin yaklaştığı Yukarı Yaylabel Köyü ile Yaka ve Ayanaç mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangına, ilk etapta 1 helikopter, 9 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Yaylabel Köyü Yaka Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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