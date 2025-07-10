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        Isparta'da alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Isparta'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:51
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        Isparta'da alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Isparta'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

        Şinasi Çetiner'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaya köyü mevkisinde ağaçlık alana devrildi.

        Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sürücü, Aksu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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