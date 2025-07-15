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        Isparta'da bir öğrenci LGS'de tam puan aldı

        Isparta'da Salih Emre Karakulak, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:03 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:03
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        Isparta'da bir öğrenci LGS'de tam puan aldı
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        Isparta'da Salih Emre Karakulak, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

        Şehit Ömer Sarı Ortaokulu öğrencisi Karakulak, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

        14 yaşındaki Karakulak, okuldaki eğitimi ve okulda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları sayesinde bu başarıyı yakaladığını ifade etti.

        Okul Müdürü Hasan Cömert ise 500 tam puan alan okul öğrencisi Karakulak'ı tebrik ederek, öğrencinin başarısından gurur duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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