Isparta'da bir öğrenci LGS'de tam puan aldı

Okul Müdürü Hasan Cömert ise 500 tam puan alan okul öğrencisi Karakulak'ı tebrik ederek, öğrencinin başarısından gurur duyduklarını belirtti.

14 yaşındaki Karakulak, okuldaki eğitimi ve okulda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları sayesinde bu başarıyı yakaladığını ifade etti.

Isparta'da Salih Emre Karakulak, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

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