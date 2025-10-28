Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan geç çiftçi, tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:29
        Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı
        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan geç çiftçi, tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        Bağkonak köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Fahri Gürsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına 3 saatte "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

        Fahri Gürsal, AA muhabirine, Cumhuriyet'in anlam ve önemine istinaden bu çalışmayı yaptığını belirterek, "Bu vatan kolay kazanılmadı, şehit ve gazilerimiz oldu. Bu emanete sahip çıkalım. Tüm çiftçilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." dedi

        Gürsal'ın tarlasındaki yazı, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

