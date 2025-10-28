Ispartalı genç çiftçi tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan geç çiftçi, tarlasına traktörle "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

Bağkonak köyünde çiftçilik yapan 28 yaşındaki Fahri Gürsal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına 3 saatte "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

Fahri Gürsal, AA muhabirine, Cumhuriyet'in anlam ve önemine istinaden bu çalışmayı yaptığını belirterek, "Bu vatan kolay kazanılmadı, şehit ve gazilerimiz oldu. Bu emanete sahip çıkalım. Tüm çiftçilerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım." dedi

Gürsal'ın tarlasındaki yazı, dronla görüntülendi.