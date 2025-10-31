Habertürk
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırması kamerada

        Isparta'da özel halk otobüsü şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 31.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:59
        Isparta'da otobüs şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırması kamerada
        Isparta'da özel halk otobüsü şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

        Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde şoför olarak çalışan 51 yaşındaki Musa Bayındır, Akkent TOKİ hattında sefer yaptığı sırada yolda hareketsiz gördüğü köpeği aracına aldı.

        Durumu Isparta Belediyesi ekiplerine bildiren Bayındır, şehir merkezine getirdiği köpeği veterinerlere teslim etti.

        - Köpeğin durumu iyiye gidiyor

        Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

        Yaralı köpeği ilk müdahale için yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bayındır, "Şu anda serumla yaşıyor ama iyiye gidiyor. Allah kurtarsın inşallah." diye konuştu.

        Köpeğe başka bir aracın çarpmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Bayındır, "Biz insanız ama onlar da can taşıyor. Ben kediyi, köpeği, bütün canlıları severim. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bir hayvana çarpsak bile hemen tedaviye ulaştırmalıyız." dedi.

        Güvenlik kamerası kayıtlarında seyir halindeki otobüsün yaralı köpek için durduğu, yolcularla beraber inen şoförün hayvanı kucağına aldığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

