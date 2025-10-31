Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "Yalvaç hamursuz ekmeği" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:16
        Isparta'nın geleneksel "Yalvaç hamursuz ekmeği" coğrafi tescil aldı
        Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusuyla, 487 numaralı mahreç işaretiyle koruma altına alınan Yalvaç hamursuz ekmeği, hem yöresel kimlik kazandı hem de ilçenin gastronomi alanında resmi tescilli ürünü oldu.

        Un, su, tuz ile yapılan ve mayasız olması nedeniyle bu adı alan hamursuz ekmeğin üreticilerinden Nefise Uyaroğlu AA muhabirine, "Daha önceden büyüklerimiz bu fırını işletiyordu. Şimdi eşim ile biz üretiyoruz. 15 senelik bir geçmişimiz var. Yalvaç hamursuz ekmeğinin tarihi çok eskilere dayanır." dedi.

        Coğrafi tescilli bu ürünün bölge ekonomisine katkısına da dikkati çeken Uyaroğlu, "Yalvaç hamursuzunun üretiminde en büyük rolü yöre kadınları üstleniyor. Bölgede yaklaşık 15 adet fırın bulunmaktadır. Bu fırınlarda çalışanların yüzde 90'ı kadın. Bu ekmeğin üretilmesinde kadın istihdamı ön plandadır. Buradan herkesi bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

