Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Ispartalı "Hayır Bahçesi"nin sahibi İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu

        Isparta'nın Sav beldesinde 30 yıldır "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram etmesiyle tanınan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:55 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ispartalı "Hayır Bahçesi"nin sahibi İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'nın Sav beldesinde 30 yıldır "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram etmesiyle tanınan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu.

        Sav beldesinde yaşayan Çakmakçı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bahçeye gelen ekipler, Çakmakçı'yı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından Çakmakçı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

        1995 yılında emekli olduktan sonra kurduğu ve "Hayır Bahçesi" adını verdiği alanı yıllarca ziyaretçilere açık tutan Çakmakçı, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ücretsiz paylaşmasıyla tanınıyordu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Şarkikaraağaç'ta elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Şarkikaraağaç'ta elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bu...
        Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bu...
        Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor
        Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor
        Engelli çocukları için ev hayali kuran babaya müteahhit darbesi iddiası Tüm...
        Engelli çocukları için ev hayali kuran babaya müteahhit darbesi iddiası Tüm...
        Şarkıcı Melis Fis, 8. Isparta Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu
        Şarkıcı Melis Fis, 8. Isparta Kitap Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu
        Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi...
        Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi...