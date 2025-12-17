Ispartalı "Hayır Bahçesi"nin sahibi İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu

1995 yılında emekli olduktan sonra kurduğu ve "Hayır Bahçesi" adını verdiği alanı yıllarca ziyaretçilere açık tutan Çakmakçı, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ücretsiz paylaşmasıyla tanınıyordu.

Yapılan incelemenin ardından Çakmakçı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.