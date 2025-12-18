Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 9 öğrenci hastanede tedavi edildi
Isparta'da bir okulda yerli malı etkinliğinde yemek yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bağlar Mahallesi'nde bir ortaokulda yerli malı etkinliğinde yemek yiyen aynı sınıftan 9 öğrenci rahatsızlandı.
Bulantı, kusma ve ishal şikayeti olan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Öğrenciler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
