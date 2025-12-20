Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı

        Isparta'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu görev istirahatinde bulunan polis memuru araçla sürüklenerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu görev istirahatinde bulunan polis memuru araçla sürüklenerek yaralandı.

        Bağlar Mahallesi 111 Cadde'de Y.S. yönetimindeki 32 ABD 111 plakalı otomobil ile H.A'nın kullandığı 07 BYM 756 plakalı otomobilin sürücüleri arasında trafikte tartışma çıktı.

        İddiaya göre, H.A'nın aracıyla yolu kesmesi sonrası yaşanan arbede sırasında Y.S. araçla sürüklendi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Y.S, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Y.S'nin Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan, kavgada polis memurunun araçla sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sadettin Saran kan ve saç örneği verdi
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Silahlı kavgada yaralanan futbolcu öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Erkek arkadaşının evinde can verdi... Gamze neden öldü?
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliye adli işlem
        Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor
        Isparta'da 35 yıldır aynı camide görev yapan imam gönüllere dokunuyor
        Isparta'da 'içerisinde haşereler görüldüğü' iddia edilen döner salonu mühür...
        Isparta'da 'içerisinde haşereler görüldüğü' iddia edilen döner salonu mühür...
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Isparta'da 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Isparta'da 19 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı