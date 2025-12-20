Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı
Isparta'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu görev istirahatinde bulunan polis memuru araçla sürüklenerek yaralandı.
Bağlar Mahallesi 111 Cadde'de Y.S. yönetimindeki 32 ABD 111 plakalı otomobil ile H.A'nın kullandığı 07 BYM 756 plakalı otomobilin sürücüleri arasında trafikte tartışma çıktı.
İddiaya göre, H.A'nın aracıyla yolu kesmesi sonrası yaşanan arbede sırasında Y.S. araçla sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Y.S, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Y.S'nin Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, kavgada polis memurunun araçla sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
