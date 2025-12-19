Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, şüphelinin üst aramasında bin 200 kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
