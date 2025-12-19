Habertürk
Habertürk
        Isparta Haberleri

        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 20:46 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:46
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce, şüphelinin üst aramasında bin 200 kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

