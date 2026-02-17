Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

        Isparta'da ramazan ayı öncesinde mahallelerde görev yapacak davulcular belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:23
        Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
        Isparta'da ramazan ayı öncesinde mahallelerde görev yapacak davulcular belirlendi.

        Isparta Belediyesi tarafından yapılan seçmelerin ardından 45 mahallede yaklaşık 70 davulcu sahur vakitlerinde görev alacak.

        Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelerde adaylar ritim, ses ve mani performanslarına göre değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olan davulculara yaka kartları teslim edildi.

        Zabıta Komiseri Abdullah Başyiğit, gazetecilere, belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından seçimlerin tamamlandığını söyledi.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında görev yapacak davulcuları belirlediklerini kaydeden Başyiğit, "45 mahallede görev alacak davulcularımıza yaka kartlarını teslim ettik. Vatandaşlarımızın yaka kartı bulunmayan kişilere itibar etmemelerini rica ediyoruz." dedi.

        Ramazan davulcusu Neşat Kaya ise geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu, sahur vakitlerinde vatandaşları uyandırmak için görev yapacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

