Isparta'da öğrencilerden "Bir Kumanya, Bir Sofra, Bin Umut" kampanyası
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri tarafından, ramazan ayı dolayısıyla başlatılan "Bir Kumanya, Bir Sofra, Bin Umut" kampanyası kapsamında hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Öğrenciler, hazırlanan ramazan kolilerini, Isparta merkez, bazı ilçe ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.
Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Talha Kılıçarslan, sosyal sorumluluk çalışmalarının önemine değinerek, kampanyaya destek veren öğrenci ve gönüllülere teşekkür etti.
Kılıçarslan, benzer sosyal sorumluluk projelerinin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti.
