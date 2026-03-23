Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 10 bin kişi ağırlandı, sezon başından bu yana toplam ziyaretçi sayısı ise 210 bini geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davraz Kayak Merkezi bayramda yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı

        Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 10 bin kişi ağırlandı, sezon başından bu yana toplam ziyaretçi sayısı ise 210 bini geçti.

        Toros Dağları'nda 2 bin 635 metre rakımda yer alan kayak merkezinde bayram süresince yoğunluk yaşandı. Eğirdir Gölü manzarasıyla öne çıkan merkez, farklı seviyelere hitap eden pistleri, telesiyej sistemi ve sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilere konforlu kayak imkanı sundu. Aileler için ayrılan kızak alanları da özellikle çocuklu ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Kayak merkezi sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, bayram tatilinde beklenen yoğunluğun gerçekleştiğini söyledi.

        Bayram tatili süresince yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladıklarını belirten Yılmaz, "Bayramda ciddi bir yoğunluk oluştu. Sezon başından bu yana toplamda 210 bini aşkın ziyaretçiye ulaştık." dedi.

        Martta kar yağışının sürdüğünü dile getiren Yılmaz, meteoroloji verilerine göre kar yağışının yaklaşık bir hafta daha devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

        Söz konusu merkezdeki otel ve sosyal tesislerde de bayram boyunca yüksek doluluk oranına ulaşıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Isparta'da bir haftalık denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da bir haftalık denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı
        Başkan Başdeğirmen, kırılan boya sandığı yerine yenisi isteyen boyacıyı kır...
        Başkan Başdeğirmen, kırılan boya sandığı yerine yenisi isteyen boyacıyı kır...
        Nişanlı çift kazada yaşamını yitirdi
        Nişanlı çift kazada yaşamını yitirdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Nişanlı çift kazada can verdi
        Isparta'da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı 1,5 ay önce nişanlanmış...
        Isparta'da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı 1,5 ay önce nişanlanmış...
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı