Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Haberleri

        Isparta'da üniversite öğrencisi lazer kesim makinesi geliştirdi

        YALÇIN ÇELEN - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Edip Başol, yerli imkanlarla farklı yüzeyler üzerinde yüksek hassasiyetli işlem yapabilen lazer kesim ve kazıma makinesi geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okulda lazer kesim ve kazıma makinesine ihtiyaç duyulması üzerine çalışma yapan Başol, araştırmalarında yurt dışından temin edilen cihazların hem maliyetli olduğunu hem de istenilen teknik özellikleri tam karşılamadığını belirledi. Öğr. Gör. Dr. Hasan Mazlum ile çalışan Başol, yerli imkanlarla yeni bir makine geliştirmeye yöneldi.

        Geliştirilen lazer makinesi, deri, ahşap ve benzeri birçok farklı yüzey üzerine yazı ve görsel işleme yapabiliyor. Ürün, bu özelliği sayesinde sade malzemeleri kişiselleştirerek katma değerli hale getiriyor ve ticari ürüne dönüştürülmesini mümkün kılıyor.

        Başol, AA muhabirine, makinenin tasarım ve üretim sürecinin tamamen kendisine ait olduğunu söyledi.

        Okulda aldığı eğitimin bu süreçte önemli katkı sağladığını ifade eden Başol, geliştirdiği sistemi daha sonra yeniden tasarlayarak farklı bir model ortaya koyduğunu kaydetti.

        Bu ürünü internet üzerinden satışa da sunduğunu belirten Başol, "Geliştirdiğim makinenin kullanım alanını genişletmeyi ve yerli teknolojilerin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyorum." dedi.

        - "Okulun ihtiyacından doğdu"

        Danışman Öğr. Gör. Dr. Hasan Mazlum da dönem başında yapılan değerlendirmelerde okulun bu alandaki ihtiyacını tespit ettiklerini belirterek, "Yurt dışından getirilen makinelerin hem pahalı hem de istenilen özellikleri karşılamadığını gördük. Bu nedenle kendi projemizi geliştirmeye karar verdik. Öğrencimizin çalışmaları sonucunda bu makine ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
