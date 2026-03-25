Isparta'da üniversite öğrencisi lazer kesim makinesi geliştirdi

YALÇIN ÇELEN - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Edip Başol, yerli imkanlarla farklı yüzeyler üzerinde yüksek hassasiyetli işlem yapabilen lazer kesim ve kazıma makinesi geliştirdi.



Okulda lazer kesim ve kazıma makinesine ihtiyaç duyulması üzerine çalışma yapan Başol, araştırmalarında yurt dışından temin edilen cihazların hem maliyetli olduğunu hem de istenilen teknik özellikleri tam karşılamadığını belirledi. Öğr. Gör. Dr. Hasan Mazlum ile çalışan Başol, yerli imkanlarla yeni bir makine geliştirmeye yöneldi.



Geliştirilen lazer makinesi, deri, ahşap ve benzeri birçok farklı yüzey üzerine yazı ve görsel işleme yapabiliyor. Ürün, bu özelliği sayesinde sade malzemeleri kişiselleştirerek katma değerli hale getiriyor ve ticari ürüne dönüştürülmesini mümkün kılıyor.



Başol, AA muhabirine, makinenin tasarım ve üretim sürecinin tamamen kendisine ait olduğunu söyledi.



Okulda aldığı eğitimin bu süreçte önemli katkı sağladığını ifade eden Başol, geliştirdiği sistemi daha sonra yeniden tasarlayarak farklı bir model ortaya koyduğunu kaydetti.



Bu ürünü internet üzerinden satışa da sunduğunu belirten Başol, "Geliştirdiğim makinenin kullanım alanını genişletmeyi ve yerli teknolojilerin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyorum." dedi.



- "Okulun ihtiyacından doğdu"



Danışman Öğr. Gör. Dr. Hasan Mazlum da dönem başında yapılan değerlendirmelerde okulun bu alandaki ihtiyacını tespit ettiklerini belirterek, "Yurt dışından getirilen makinelerin hem pahalı hem de istenilen özellikleri karşılamadığını gördük. Bu nedenle kendi projemizi geliştirmeye karar verdik. Öğrencimizin çalışmaları sonucunda bu makine ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

