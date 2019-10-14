Başkan Başdeğirmen: “Hemşehrilerimiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediyeye ait Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, vatandaşların daha kaliteli su içmesi amacıyla tesislerde yenileme çalışması başlattıklarını dile getirirken, “Hemşehrilerimiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler” dedi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Tesislerde 10 yıldan buyana ele alınmayan çökertme havuzlarının içerisinde bulunan ve renk değiştiren fayanslar söküldü, havuzların sıvaları yapıldı ve yeni fayanslarla döşeniyor. Böylelikle İçme Suyu Arıtma Tesislerine çeşitli su kaynaklarından gelen sular buradaki gerekli işlemlerin ardından daha sağlıklı bir şekilde halka sunulmuş olacak.

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapılan çalışmaları inceleyen ve tesis hakkında bürokratlarından bilgi alan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hemşehrilerimiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında çökertme havuzlarının sıva ve tadilat işlerine başlandı. Tadilat işlerinin tamamlanmasıyla birlikte Isparta halkına daha temiz, sağlıklı ve hijyenik içme suyu temin edilmesi hedefleniyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından tesislerin diğer bölümlerinde de bakım çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Tesis yetkilileri de İçme Suyu Arıtma Tesislerinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun şekilde halka içme ve kullanma suyu temin edildiğini belirttiler.

ISPARTA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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