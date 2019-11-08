Senirkent’ten üzümlü pullarla tanıtım atağı

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Isparta Senirkent Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacı ile 8 farklı pul bastırdı.

Belediye, Senirkent'in tanıtımı için farklı çalışmaları hayata geçirerek, kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere, kurumsal pul uygulamasına geçti.

Posta pullarını PTT Pazarlama ve Satış Şefi Refik Özpunar, Pazarlama ve Satış Sorumlusu Hüseyin Devecioğlu tarafından Belediye Başkanı Kadir Heybeli’ye makamında takdim edildi. Senirkent’in meşhur üzümü de pullarda görsel olarak yer aldı

ISPARTA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:00

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