Isparta Belediyesi’nden ‘Çocuk ve Ergenlerde Zararlı Maddelerden Korunma’ ve ‘Diyabet’ semineri

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi tarafından ailelere yönelik verilen eğitimlerin üçüncüsü olan ‘Çocuk ve Ergenlerde Zararlı Maddelerden Korunma’ konulu semineri Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Yine 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran tarafından da Diyabet konulu bir bilgilendirme yapıldı.

Seminerde ilk olarak Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz katılımcılara ‘Çocuk ve Ergenlerde Zararlı Maddelerden Korunma’ konulu sunum yaptı.

Madde bağımlılığı, bağımlılık çeşitleri konularında bilgiler veren Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile ve Psikolojik Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Deniz, çocuklarda zararlı alışkanlıklara başlama nedenlerinden bahsetti. Deniz, reklam ve filmlerin özendirici etkisinin de zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında olduğunu belirterek, “Arkadaş gurubuna ayak uydurma, büyümenin sembolü olarak görme ve meydan okuma zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında sayılabilir” dedi.

Ergenlerde madde kullanma nedenleri ve evrelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Deniz, ergenlik döneminde neler yapılabileceği hakkında bilgiler verdi. Madde bağımlılığı karşısında çocuklara yaklaşım tarzı ile ilgili de konuşan Deniz, koruyucu önleme faaliyetlerinde ailenin rolünden bahsetti.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla katılımcılara Diyabet ile ilgili bilgiler veren Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran da, Diyabetin tanımı, diyabet çeşitleri, belirtileri, korunma ve beslenme konularında konuştu. Diyabetin tedavi ve takip edilmediği takdirde kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Duran, doğru beslenme ve hareket etmenin önemine işaret etti. Diyetisyen Duran, “Diyabetten korunmak için öğünlerinizde besinlerin çeşitli ve dengeli olmasına özen göstermelisiniz. İdeal vücut ağırlığınızda olmalısınız. Fiziksel aktivitenizi artırmalı, düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Tam tahıllı besinleri tercih etmelisiniz. Zeytinyağı başta olmak üzere omega3 yağ asidi içeren besinleri beslenmenize dahil etmelisiniz. Çok fazla işlenmiş şeker veya un bulunan yiyeceklerden uzak durmalısınız” dedi. Duran ayrıca küresel bazda sağlık harcamamalarının yüzde 12’sinin diyabet için kullanıldığına işaret ederken, “Diyabete yakalanma riskiniz şişmanlık ile 7, obezite ile 2040 kat artabilmektedir” uyarısında bulundu.

Seminerde ayrıca Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Diyetisyeni Tansu Duran tarafından evde kan şekeri ölçümünün nasıl yapılabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarında da uygulamalı bilgiler verildi.

ISPARTA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:07

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