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AFAD Isparta’dan DASK açıklaması

İHA

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye'de 2000 yılından itibaren kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hakkında bilgilendirme yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kamu kurumlarının internet üzerinden eulaşım sağlayabilmeleri adına entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD Isparta’dan DASK açıklaması

Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye’de 2000 yılından itibaren kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hakkında bilgilendirme yaparak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kamu kurumlarının internet üzerinden eulaşım sağlayabilmeleri adına entegrasyon çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
“DASK, yaşamın normale dönmesine aracılık eder”
AFAD Isparta İl Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Depreme hazırlıklı bir Türkiye için 2000 yılında kurulan DASK, kamu tüzel kişiliğine haiz bir sigorta havuzudur ve Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) teminatını sunmak üzere kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesi için deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması vb. risklere karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder” denildi.
Düşük pirimle güvence temini
ZDS’nin yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketlerinin, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırdığına değinen AFAD Isparta yetkilileri, DASK’ın uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedeflediğini açıkladı.
DASK ile e devlet ve benzer kamuya açık bilgi sistemleri ile entegrasyon sağlama amacı
Açıklamanın devamında, “Deprem sebebiyle binada oluşan yapısal hasarın tespiti için üniversite öğretim üyeleri tarafından oluşturulmuş, bilimsel olarak kanıtlanmış ve benzer metotlarla kontrol edilmiş bir hasar sınıflandırmasıyla ile binanın depremden ne ölçüde etkilendiği hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilerek hasar için yapılacak ödeme tutarı standart olarak hesaplanmakta ve sigortalılara tazminatları en hızlı ve doğru şekilde ulaştırılmaktadır” denilirken, “DASK ayrıca, hasar tespit konusunda uzmanlarını görevlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalanmış ve AFAD başta olmak üzere, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, e devlet vb. kamuya açık bilgi sistemleri ile de entegrasyon sağlayarak konutların poliçe bilgilerine ulaşma imkanı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

ISPARTA

28 Kasım 2019 Perşembe

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