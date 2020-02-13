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Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor Birinciye 12 bin ödül verilecek

İHA

Isparta Belediyesi'nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek Logo Tasarım Yarışması açıldı.

Isparta Belediyesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek Logo Tasarım Yarışması açıldı.
sparta Belediyesi Resmi Web sitesinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek logo tasarım yarışmasında birinciye 12 bin, ikinciye 5 bin ve 3’üncüye de 3 bin liralık para ödülü verilecek. Başvurular 27 Şubat 2020 tarihine kadar ispartalogoyarismasi@gmail.com mail adresine gönderilebilecek. Dereceye giren logo 6 Mart 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yarışma, Isparta Belediyesi Resmi Web sitesi aracılığı ile Türkiye geneli belediye ve basın, yayın kuruluşları aracılığıyla duyurulması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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