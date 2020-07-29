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Isparta’da Bağkonak köyü karantinaya alındı

İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü, Kovid19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Isparta’da Bağkonak köyü karantinaya alındı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyü, Kovid19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.
Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde Kovid19 vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köy, İlçe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Bağkonak köyünde Covid19 vakaları ve vaka temaslı sayılarında artış olması nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.07.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile 28.07.2020 Salı günü saat 23.30’dan itibaren, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

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