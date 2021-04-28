Yalvaç’a organize sanayi bölgesi kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalvaç’a organize sanayi bölgesi kuruluyor

İHA

Yalvaç’a organize sanayi bölgesi kuruluyor

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2000 yılında Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilen ancak çeşitli sebeplerden dolayı inşaatına başlanamayan bölgeye ilk kazma vuruldu.
Bölge halkının ve yatırımcılarının 20 yıldır beklediği Organize Sanayi Bölgesi için Yalvaç ilçe girişinde 1 Milyon 444 bin metrekare alan ayrıldı. Kamulaştırma işlemi tamamlanan 318 bin metrekare alanda alt yapı ve yol çalışmaları İl Özel İdaresi ve Yalvaç Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla başladı.
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek “Yaklaşık 320 dönümlük 1. etap çalışmalarına başladık. Bölgemiz yaklaşık 1500 dönümlük bir alanı kapsıyor. Alanımız çok iyi bir konuma sahip. Amacımız biran önce alt yapı çalışmalarını tamamlayarak tahsislerinin yapılmasını sağlamak. Özellikle buranın teşvik kapsamına alınmasında fayda görüyoruz. Bu gerçekleşirse eminim ki burası çok kısa bir süre içerisinde bitecektir.” dedi.
Yaklaşık 20 yıldır yöre halkının hayali olan alanda çalışmaların başlatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ise bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında %51 Isparta İl Özel İdaresi, %43 Yalvaç Belediyesi ve %6 Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası hisse paylarına sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hac merkezi Men Tapınağı´na defineci kazması
YEREL HABERLER Hac merkezi Men Tapınağı´na defineci kazması
Isparta’da 3 gençlik merkezi inşa edilecek
YEREL HABERLER Isparta’da 3 gençlik merkezi inşa edilecek
Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; üretim kaçak sürüyor (Tekrar)
YEREL HABERLER Isparta'da röle imalatçılarına 'arıtma tesisi' mührü; ...
Davraz’a badem fidanları dikiliyor
YEREL HABERLER Davraz’a badem fidanları dikiliyor
Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı tarafa tehditler savurdu
YEREL HABERLER Kavgaya karışan şahıs gazetecilere saldırıp, karşı ...
KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu kuracak
YEREL HABERLER KRİPTOPARA - ABD'li banka JPMorgan bitcoin fonu ...
Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren karanfilin üretim alanı yüzde 80 arttı Deregümü köyünde bu sezon 300 milyon dal karanfil üretimi bekleniyor Köyde karanfil üretim alanı 2 bin dekara çıktı, 3 bin 500 kişi karanfil ve domates seralarında çalışıyor Bu yıl da Avrupa ülkelerini Deregümü’nün karanfili renklendirecek
YEREL HABERLER Isparta’da pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren ...
Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Eşiyle tartışıp kendini bıçakla yaraladı