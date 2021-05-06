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1750 rakımlı tepede, Eğirdir Gölü'ne karşı zeybek oynadılar

DHA

1750 rakımlı tepede, Eğirdir Gölü'ne karşı zeybek oynadılar


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, halk oyunları antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, çıktıkları 1750 rakımlı tepede, Eğirdir Gölü manzarasına karşı zeybek oynadı. Soyçiçek, "Amacımız hem halk oyunları kültürünün her yerde yapılabileceğini göstermek hem de farkındalık olsun, diye Eğirdir'imizin turizm açısından güzelliklerini anlatmak, göstermek" dedi.
Türkiye'nin 'sakin (cittaslow) şehir' unvanlı Eğirdir ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları antrenörleri Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği fotoğraf yarışmasına katılmak ve halk oyunlarına yönelik farkındalık oluşturup, ilçenin de güzelliklerini tanıtmak amacıyla harekete geçti. Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek, kente de adını veren Eğirdir Gölü'nü kuş bakışı görme imkanı sağlayan 1750 rakımlı Sivri Tepe'ye çıkıp, halk oyunu oynamaya karar verdi.
'KERİMOĞLU ZEYBEĞİ' OYNADILAR
İlçeye bağlı Akpınar köyü yolu üzerinden patikayı takip eden Sarı ve Soyçiçek, 1 saatte Sivri Tepe'ye ulaştı. Efe kıyafeti giyen Sarı ve Soyçiçek, Eğirdir Gölü manzarasına karşı karşılıklı 'Kerimoğlu Zeybeği' oynadı. Tahir Sarı ve Uğur Soyçiçek'in gösterisi, videoya çekilerek, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
'AMACIMIZ HALK OYUNLARININ HER YERDE YAPILABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK'
Uğur Soyçiçek, ilçede 3 yıldır görev yaptığını belirterek, burada halk oyunları anlamında önemli başarılar elde ettiklerini anlattı. Halk oyunları faaliyetlerini tanıtmak için de çalıştıklarını aktaran Soyçiçek, şunları söyledi:
"Aslında bu tepeye daha önceden çıkmayı planlamıştık ama aktivitelerimiz çok yoğun olduğu için çok fırsat bulamamıştık. İstedik, çıktık. Çok yüksek, Eğirdir'in eşsiz manzarası olan güzel bir yer. Amacımız, hem halk oyunları kültürünün her yerde yapılabileceğini göstermek hem de farkındalık olsun, diye Eğirdir´imizin turizm açısından güzelliklerini anlatmak, göstermek. O şekilde yaptık güzel olduğunu düşünüyoruz. Biz oyun ya da müzik fark etmeksizin bütün kültürümüzün ezgilerini çok seviyoruz, amacımız zaten gençlerimize bu kültürü, bu güzelliği anlatmak, göstermek. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak temel amacımız. O yüzden doğusundan batısına kuzeyinden güneyine bütün yöremizin ezgileri bizim kültürümüz, hepsini seviyoruz, herhangi bir oyun ayırt etmeksizin."DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2021-05-06 11:12:41

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