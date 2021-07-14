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15 Temmuz'da şehit olan polis memurunun eşi: “Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı”

İHA

15 Temmuz'da şehit olan polis memurunun eşi: “Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı”

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Burdurlu Polis Memuru Akif Altay’ın Isparta’da yaşayan eşi Gülsüm Altay, “Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi esnasında, geçici görevle Isparta'dan Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve darbecilerle çıkan çatışmada Gölbaşı’nda şehit düşen Burdurlu Polis Memuru Akif Altay’ın Isparta’da ikamet eden eşi Gülsüm Altay’ı ziyaret etti.
Başdeğirmen çifti, Gülsüm Altay tarafından evin salon bölümünde, şehit düşen eşi Polis Memuru Akif Altay için hazırlanan bölümü de incelerken, duygu dolu anlar yaşandı.

“Allah kötüye fırsat vermesin”
Şehit Polis Memuru Akif Altay’ın eşi Gülsüm Altay, Allah’ın bir daha ö günleri yaşatmaması temennisinde bulundu. Altay, “Allah kötüye fırsat vermesin” dedi. Gülsüm Altay, eşi şehit Akif Altay’ın görev sürecinde yaptıklarından, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarından da bahsetti. Eşi Akif Altay’ın vatan sevdalısı bir insan olduğunu söyleyen Gülsüm Altay, bir ara eşinin görevi bırakmasını istediğini anlatarak, “Ne bu vatanı böyle bırakırım ne de bu devletimi bu şekilde bırakım” cevabını aldığını dile getirdi. Altay, “Eşime de vatan, millet için şehit olmak yakışırdı” dedi.

“Milletimiz FETÖ’cü hainlere fırsat vermedi”
Şehitlerimizin sayesinde bugün hür bir şekilde bu vatan topraklarında yaşanabildiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Allah’ın ve bu devletin, milletin 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere bu ülkeyi bölmelerine izin vermediğini belirterek, “Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimiz var, onlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Devletimiz dimdik ayakta. Bizlerde 15 Temmuz’da hep beraber dik durduk, dirayetli durduk ve çok şükür bugünlere geldik. Biz ne Suriye ne Mısır ne Irak oluruz. Zannettiler ki, onlar, bizi bu tür şeylerle diz çöktürüp Suriye gibi diğer ülkeler gibi etki yapılabileceğini zannettiler. Bunu yapanların kim olduğu net bir şekilde belli, Avrupa’sında da Amerika’sında da bunların elleri var. İnşallah onların da elleri kırılır” dedi.
Şehit Polis Memuru Akif Altay’ın vatan, bayrak sevgisiyle dolu bir insan olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “Allah sizlere evlatlarınıza uzun ömürler versin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

Başdeğirmen çiftinden gazilere ziyaret
Öte yandan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Kıbrıs Gazilerini de evlerinde ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ilk olarak Sermet Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Ömer Şenkarslı ve eşi Alime Şenkarslı’yı daha sonra ise Kıbrıs Gazisi Necdet Saatçi ve eşi Selma Saatçi’yi evlerinde ziyaret etti.
Başdeğirmen çifti ayrıca 1983 yılında Konya’da Orman Muhafaza Memuru iken görevi esnasında vurularak şehit edilen Durmuş Ali Can’ın kızı Ülfet Aytemiz Can ve eşi Mehmet Aytemiz’e de ziyarette bulundu.

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