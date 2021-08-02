Ispartalılar yangın için seferber oldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan yangının ardından hemen harekete geçen Isparta Belediyesi bölgeye takviye olarak 100’ün üzerinde personel gönderirken, Ispartalıların da desteği ile su ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 tır da yardım gönderildi.

Sütçüler'in Çandır köyünde meydana gelen yangının ardından Isparta Belediyesi hemen harekete geçti. Belediye bölgeye itfaiye araçlarını, iş makinelerini ve yangın söndürme çalışmalarına destek için değişik birimlerde görev yapan 100’ün üzerinde personel gönderdi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yangın bölgesine gitti. Yine bölgeye Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip de gönderildi. Ekipler bölgedeki yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahalede bulunarak, tedavilerini gerçekleştirecek. Kriz masası oluşturan Isparta Belediyesi, vatandaşların desteğiyle temin edilen binlerce şişe içme suyunu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk etti. İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda, yangında kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemeler de gönderildi. Bölgeye yardımlar devam ediyor.

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