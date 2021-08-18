Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İHA

Isparta’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Isparta’da kızıyla birlikte yaşayan 89 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Yedişehitler Mahallesi 2917 Sokak'taki 4 katlı bir binanın 3’üncü katında yaşayan Huma A.’yı yatağında hareketsiz gören kızı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi, Huma A.’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Huma A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Huma A.’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi dönemi
YEREL HABERLER Isparta’da spor tesislerinde elektronik geçiş sistemi ...
Mavi kategoride bulunan Isparta’da aşılama tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Mavi kategoride bulunan Isparta’da aşılama tüm ...
Isparta’da kereste fabrikasındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Isparta’da kereste fabrikasındaki yangın korkuttu
Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Milli eskrimciler yeni sezona Isparta’da hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milli eskrimciler yeni sezona Isparta’da hazırlanıyor
Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilin sürüklendiği kazada 5 kişi ...
Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor Isparta Belediyesi, yangından etkilenen 5 evi yeniliyor, 2 evi de yeniden yapacak
YEREL HABERLER Isparta Sütçüler yangınında yaralar sarılıyor Isparta ...
Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli ...
54 şair ve yazardan 64 şehidin öyküsünü anlatan kitap
YEREL HABERLER 54 şair ve yazardan 64 şehidin öyküsünü anlatan kitap
Yazısöğüt sulama projesinde hedef, yıllık 2 milyon 730 bin liralık katkı
YEREL HABERLER Yazısöğüt sulama projesinde hedef, yıllık 2 milyon ...
6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER 6 yavru köpek, ölen annelerinin başından ayrılmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.