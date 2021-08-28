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Isparta’da eşyalarıyla sokağa atılan ailenin İzmir’de evi olduğu ortaya çıktı Sokağa atılan aile eşyalarıyla birlikte İzmir’e gönderildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kütük: “Ailenin İzmir’de kalabilecekleri mekana naklini sağladık”

İHA

Isparta’da eşyalarıyla sokağa atılan ailenin İzmir’de evi olduğu ortaya çıktı Sokağa atılan aile eşyalarıyla birlikte İzmir’e gönderildi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kütük: “Ailenin İzmir’de kalabilecekleri mekana naklini sağladık”

Isparta’da 3 gün önce kirayı ödemedikleri ve evi kötü kullandıkları gerekçesiyle eşyalarıyla birlikte sokağa atılan Cebbar ailesinin İzmir’de evi olduğu ortaya çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aile, eşyalarıyla birlikte İzmir’e gönderildi.
Bahçelievler Mahallesi 3011 sokakta 3 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Halil Cebbar ve ailesi 25 Ağustos gecesi kaldıkları evden eşyaları toplanarak, kapı dışarı bırakıldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Cebbar’ın engelli eşi ve oğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Aile daha sonra o geceyi kendilerine rezervasyon yaptırılan otel odasına geçirdi.

Mahkeme kararıyla tahliye edilmiş
Ev sahibinin Cebbar ailesinden kirayı ödemediği ve evi kötü kullandığı gerekçesiyle daha önce sözlü ve yazılı olarak evi boşaltmalarını istediği ancak evden çıkmamaları üzerine mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği öğrenildi.

İzmir’de evi olduğu ortaya çıktı
Olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileyle ilgilenerek, araştırma yaptı. Yapılan araştırmada Halil Cebbar’ın İzmir’de bir evinin olduğu ve kızının da orada yaşadığı öğrenildi. Ailenin talebi üzerine Cebbar ailesinin eşyaları bir kamyonete yüklenerek İzmir’e gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün tahsis ettiği bir araçla da aile refakatçi eşliğinde İzmir’e gönderildi.

“İzmir’de kalabilecekleri bir mekana nakillerini sağladık”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, ailenin evden atıldığını muhtardan öğrendiklerini belirterek, ihbar alır almaz sosyal destek ekibinin bölgeye gittiğini söyledi. Kütük, “Yapmış olduğumuz incelemede kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından zorla ve mahkeme kararıyla atıldığını öğrendik. Gittiğimizde bahçede yaşadıklarını gördük. Baba, anne ve çocuk var. Baba 1950 doğumlu, anne de o yaşlarda. Annenin yüzde 87 ağır engeli var. Oğlunun da engeli var. Bu bilgileri öğrendikten sonra İzmir’de kızlarının olduğunu ve orada ikamet ettiklerini öğrendik. Babanın İzmir’de evinin olduğunu ve oraya gitmek istediği yönünde bize müracaatı üzerine sosyal yardımlaşma vakfımızdan bir araç kiraladık. Eşyaları o araca yükleyip, il müdürlüğümüzün de aracını sosyal servis elemanlarımızı ailenin yanına refakatçi vererek, İzmir’de kalabilecekleri bir mekana nakillerini sağladık. Kızları da orada yaşıyormuş” dedi.

“Bir ailemizi sokakta, evsiz kalmaktan kurtarmış olduk”
Kütük, aileyle ilgili tüm bilgilerin İzmir İl Müdürlüğü ve Buca Sosyal Hizmet Merkezi ile paylaşıldığını belirterek, “Orada da takiplerini sağlamak için üzerimize düşen görevi yaptık. Dolayısıyla bir ailemizi sokakta, evsiz kalmaktan kurtarmış olduk” diye konuştu.

“Bunu hak etmedim”
Baba Halil Cebbar, evden atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, maliyeden emekli olduğunu, kirasını ödediğini ve bu durumu hak etmediğini söylemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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