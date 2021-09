Isparta’da yaklaşık 1,5 yıl sonra üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle emlak sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Fatih Aybay, gerek devlet yurtları gerekse apartlar itibariyle kentte öğrencilerin barınma sorunu olmadığını söyledi.

Isparta’da pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana üniversitelerde yüz yüze eğitimi verilmiyor. Kentte bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu süreci uzaktan eğitimle geçirdi. Ancak normalleşme takvimi kapsamında aşılamanın artmasıyla birlikte kentteki 2 üniversitede de 20212022 yılı eğitim öğretim yılı yüz yüze gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 11 bin öğrenci Isparta’daki üniversiteleri tercih etti. Bu rakamla birlikte kentte bu yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim öğretim görmesi bekleniyor.



Öğrencilerin barınma telaşı

Üniversitelerin eğitime başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin barınma telaşı başladı. Öğrenciler, yeni eğitim yılında barınacakları mekanları ayarlamak için şimdiden kente gelmeye başladı. Isparta’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kapasitesi bu yıl 16 bin 200’e çıktı. Ayrıca özel yurt ve apartlarla birlikte üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla karşılaşması beklenmiyor.



“Son 2 gündür yoğunluk yaşanıyor”

Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Fatih Aybay, pandemi sürecinin emlak sektörünü etkilediğini belirtti. Üniversite yerleştirmelerinin ardından son 2 gündür yoğunluk yaşadıklarına değinen Aybay, “Kalacakları daireleri tutmak için aileleriyle birlikte gelen öğrenciler var. Daha önce burada olup da pandemi nedeniyle gidip, tekrar daire tutup yeni dönemde kalacağı yeri belirlemek isteyenler var. Bu yılın olumlu geçeceğini düşünüyorum. Pandemide artış olamazsa okullar kapanmazsa bir zorluk çekileceğini düşünmüyorum. Aşılamalar da tamamlanınca eğitim öğretime ara verilmeyeceğini düşünüyorum” dedi.



“Kiralık apart fiyatları 500bin 500 TL arasında”

Pandemi sürecinde her şeyde olduğu gibi kiralarda da artışlar yaşandığını kaydeden Aybay, bu artışların afaki düzeyde olmadığını söyledi. Aybay, “Mülk sahipleri dairelerini vermek için öğrencilere ve çalışanlara en makul şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Aşırı bir yükseklik olduğunu düşünmüyorum ama hayat maliyetlerinin artması, bunlarda yakıt, internet, elektrik ve suyun dahil olması fiyatları etkiliyor. Isparta’da 500 lira ila bin 500 lira arasında apart daire bulunuyor. Metrajına, lokasyonuna, içindeki eşyanın lüksü veya bulunduğu sitenin kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Ama 750800 TL’ye bir kişi apartta kalabilir” diye konuştu.



“Devletimizin yurtları ve apartlarda barınma sorunu yok”

Fatih Aybay, Isparta’da öğrenciler için herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, “Gerek devletimizin yapmış olduğu yurtlar, gerekse apartlar konusunda bir sorun yok. Ama lokasyon açısından insanların beğenmediği yerler olabilir. Ama konaklamada herhangi bir problem yok” dedi.



“Pandemi barınma tercihlerini değiştirdi”

Pandemin öğrencilerin barınma tercihlerini de değiştirdiğine değinen Aybay, “Pandemiden dolayı bir artı bir daireler daha fazla tercih ediliyor. 1+1, 1+0’da talepler yüksek. 2 kişi konaklamalar eskisi kadar rağbet görmüyor. Ama onlarda da sorun yok. Ailesiyle kalmak isteyenler onları tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

