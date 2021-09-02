Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta 1,5 yıl aradan sonra üniversite öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Aybay: “Kentte barınma sorunumuz yok” “2 gündür yoğunluk yaşıyoruz”

İHA

Isparta 1,5 yıl aradan sonra üniversite öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Aybay: “Kentte barınma sorunumuz yok” “2 gündür yoğunluk yaşıyoruz”

Isparta’da yaklaşık 1,5 yıl sonra üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle emlak sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Fatih Aybay, gerek devlet yurtları gerekse apartlar itibariyle kentte öğrencilerin barınma sorunu olmadığını söyledi.
Isparta’da pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayından bu yana üniversitelerde yüz yüze eğitimi verilmiyor. Kentte bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bu süreci uzaktan eğitimle geçirdi. Ancak normalleşme takvimi kapsamında aşılamanın artmasıyla birlikte kentteki 2 üniversitede de 20212022 yılı eğitim öğretim yılı yüz yüze gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 11 bin öğrenci Isparta’daki üniversiteleri tercih etti. Bu rakamla birlikte kentte bu yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin eğitim öğretim görmesi bekleniyor.

Öğrencilerin barınma telaşı
Üniversitelerin eğitime başlayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin barınma telaşı başladı. Öğrenciler, yeni eğitim yılında barınacakları mekanları ayarlamak için şimdiden kente gelmeye başladı. Isparta’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kapasitesi bu yıl 16 bin 200’e çıktı. Ayrıca özel yurt ve apartlarla birlikte üniversite öğrencilerinin barınma sorunuyla karşılaşması beklenmiyor.

“Son 2 gündür yoğunluk yaşanıyor”
Isparta Emlakçılar Derneği 2. Başkanı Fatih Aybay, pandemi sürecinin emlak sektörünü etkilediğini belirtti. Üniversite yerleştirmelerinin ardından son 2 gündür yoğunluk yaşadıklarına değinen Aybay, “Kalacakları daireleri tutmak için aileleriyle birlikte gelen öğrenciler var. Daha önce burada olup da pandemi nedeniyle gidip, tekrar daire tutup yeni dönemde kalacağı yeri belirlemek isteyenler var. Bu yılın olumlu geçeceğini düşünüyorum. Pandemide artış olamazsa okullar kapanmazsa bir zorluk çekileceğini düşünmüyorum. Aşılamalar da tamamlanınca eğitim öğretime ara verilmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

“Kiralık apart fiyatları 500bin 500 TL arasında”
Pandemi sürecinde her şeyde olduğu gibi kiralarda da artışlar yaşandığını kaydeden Aybay, bu artışların afaki düzeyde olmadığını söyledi. Aybay, “Mülk sahipleri dairelerini vermek için öğrencilere ve çalışanlara en makul şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Aşırı bir yükseklik olduğunu düşünmüyorum ama hayat maliyetlerinin artması, bunlarda yakıt, internet, elektrik ve suyun dahil olması fiyatları etkiliyor. Isparta’da 500 lira ila bin 500 lira arasında apart daire bulunuyor. Metrajına, lokasyonuna, içindeki eşyanın lüksü veya bulunduğu sitenin kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Ama 750800 TL’ye bir kişi apartta kalabilir” diye konuştu.

“Devletimizin yurtları ve apartlarda barınma sorunu yok”
Fatih Aybay, Isparta’da öğrenciler için herhangi bir sorunu olmadığını belirterek, “Gerek devletimizin yapmış olduğu yurtlar, gerekse apartlar konusunda bir sorun yok. Ama lokasyon açısından insanların beğenmediği yerler olabilir. Ama konaklamada herhangi bir problem yok” dedi.

“Pandemi barınma tercihlerini değiştirdi”
Pandemin öğrencilerin barınma tercihlerini de değiştirdiğine değinen Aybay, “Pandemiden dolayı bir artı bir daireler daha fazla tercih ediliyor. 1+1, 1+0’da talepler yüksek. 2 kişi konaklamalar eskisi kadar rağbet görmüyor. Ama onlarda da sorun yok. Ailesiyle kalmak isteyenler onları tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler partisine geri döndü, İYİ Parti grubu dağıldı Isparta Belediye Meclisi’nde İYİ Parti grubu dağıldı, CHP grup kurdu CHP Merkez İlçe Başkanı İnceayan: “2 İYİ Partili dostumuzu grubumuza davet ettik, kabul görmedi”
YEREL HABERLER Isparta Belediye Meclisi’nde CHP’li üyeler partisine ...
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan adalet ve liyakat vurgusu “Adaletin tecellisi için liyakat gerekir”
YEREL HABERLER Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut’tan adalet ve ...
Vali Seymenoğlu’ndan traktör kazasında hayatını kaybeden şehit babasının ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu’ndan traktör kazasında hayatını ...
Isparta’da jandarmadan yasa dışı ekim yapan şahsa suçüstü
YEREL HABERLER Isparta’da jandarmadan yasa dışı ekim yapan şahsa ...
Isparta’da 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 29 bin 188 kullanımlık kağıt uyuşturucu ...
Isparta’nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
YEREL HABERLER Isparta’nın yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta’da 30 Ağustos fener alayı renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Isparta’da 30 Ağustos fener alayı renkli görüntüler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.