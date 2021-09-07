Isparta’da 4 araç birbirine girdi

Isparta’da meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çünür Mahallesi 102. Cadde'de meydana geldi. Azime Koçak’ın kullandığı 64 AAD 417 plakalı otomobil, Ümit Sağlam yönetimindeki 34 CBD 932 plakalı otomobil, Cömert Derin idaresindeki 48 EF 074 plakalı otomobil ile Taner Kupşen yönetimindeki 35 HA 4091 plakalı otomobil ışıklı kavşağı geçtikten sonra çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin işlemlerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.