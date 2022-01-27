Eğirdir’de 3.2 büyüklüğünde deprem

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde

saat 09.38'de merkez üssü Akpınar köyü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Akpınar köyü muhtarı Mustan Özdemir, köyde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Deprem, Eğirdir ilçe merkezinde de hissedildi.

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