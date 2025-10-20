İsrail ateşkese rağmen saldırdı; Gazze'de 97 Filistinli öldü

Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, İsrail’in ateşkes ihlalleriyle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediği" vurgulandı.

Sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi ihlallerin yapıldığı aktarılan açıklamada, ihlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği, bunun da İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" ortaya koyduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu ihlallerden tamamen sorumlu tutarak, Birleşmiş Milletler’i ve ateşkesin garantör taraflarını saldırıların durdurulması için acil müdahaleye çağırdı.