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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden, İsrail'in İran'a vereceği karşılığı telefonda görüşecek | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Biden, İsrail'in İran'a vereceği karşılığı telefonda görüşecek

        İsrail ve ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün telefonda görüşecek. Görüşmede İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıt ele alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:03
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        Biden ile Netanyahu görüşecek
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv'in İran'a vereceği karşılığı bugün yapacakları telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

        İsrail'in Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın bugün telefonda görüşeceğini belirtti.

        Görüşmede, Netanyahu ile Biden'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edildi.

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        Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedildi.

        Bunun aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk telefon görüşmesi olacağına işaret edildi.

        Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürdü.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu.

        Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediğini yazdı.

        Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

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        #joe biden
        #Binyamin Netanyahu
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