Yürüyüşe katılan göstericilerden Asmat Meron, AA muhabirine, eylem yapmaktan başka çaresi olmadığını belirterek, "Demokrasiden vazgeçemem, İsrail'den vazgeçemem, evde oturamam. Güneşte yürümek, çocuklarımı evde bırakmak, sabahın erken saatlerinde kalkmak zor ama başka seçeceğim yok. Bu bir misyon ve vizyon." dedi.

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Meron, yürüyüşün hükümete baskı araçlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ben sadece bir kişiyim ve benim yapabileceğim bu. Sonunda adaletin kazanacağını düşünüyorum. Her şeyimizi bu ülkeye verdik. Bugün de çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyorum."

İsrailli eylemci, Netanyahu'nun "iktidar koalisyonunu bir arada tutmak için" kritik yasa tasarısını Meclisten geçirmek istediğini, buna karşı direnişin de uzun bir mücadele olduğunu vurguladı.