        Haberler Dünya İsrail'de "düşmana yardım" suçlaması: Şabak Başkanı'nın kardeşi hakkında iddianame | Dış Haberler

        İsrail'de "düşmana yardım" suçlaması: Şabak Başkanı'nın kardeşi hakkında iddianame

        İsrail'de savcılık, iç istihbarat servisi Şabak Başkanı David Zini'nin kardeşi hakkında "savaş zamanında düşmana yardım" suçlamasını da içeren bir iddianame sundu. iddianame, söz konusu kişinin işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sigara ve çeşitli malların kaçakçılığında rol aldığı şüphesine dayanıyor. r. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 06.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:10
        İsrail'de "düşmana yardım" suçlaması
        İsrail, işgal ve kuşatma altındaki Filistin topraklarına giren tüm mal ve kişileri kontrol altında tutuyor. Buna rağmen, 10 Ekim’de İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkese karşın Gazze’deki insani durumun son derece kötü olduğu belirtiliyor.

        İsrail Adalet Bakanlığı’na göre, 50 yaşındaki Betsalel Zini, başka kişilerle birlikte “savaş zamanında düşmana yardım etmek”, “terör amaçlı mülklerle işlem yapmak”, “ağırlaştırılmış şartlarda dolandırıcılık yoluyla para elde etmek” ve “rüşvet almak” suçlarıyla itham ediliyor. Bakanlık, kaçırılan yasaklı mallar arasında özellikle tütün ve sigaranın yer aldığını, bu ürünlerin işgalin başlangıcından bu yana Hamas’ın kasasına yüz milyonlarca şekel kazandırdığını ifade etti.

        Soruşturma dosyasına göre Zini, İsrail ordusunda yedek asker olarak görev yaparken üç ayrı seferde Gazze’ye yaklaşık 14 kasa sigara soktu. Her kasada 50 karton bulunduğu, bunun da toplamda yaklaşık 7 bin paket sigaraya karşılık geldiği belirtildi. Bu sevkiyatlar karşılığında Zini’nin 365 bin şekel yani yaklaşık 117 bin dolar aldığı tespit edildi. Zini’nin yanı sıra iki kişi hakkında daha suçlama yöneltildi.

        Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu kaçakçılık faaliyetlerini, daha geniş bir kaçakçılık ağının parçası olarak tanımladı ve bunu “Gazze Şeridi’ne kâr amacıyla farklı türde malların organize, sistematik ve profesyonel şekilde kaçırıldığı son derece ciddi bir dosya” olarak nitelendirdi. Bakanlık, kaçakçılık faaliyetlerinin 2025 yazında, Gazze’de işgalin hâlen yoğun şekilde devam ettiği bir dönemde başladığını kaydetti.

        Siyasi yorumculara göre, toplamda 12 kişi ve bir şirket hakkında iddianame düzenlendi. İddianameye göre şüpheliler, Batı Şeria’da başlayan ve Gazze’deki teslim noktalarına uzanan bir tedarik zinciri kurdu. Kaçakçılığın, Gazze’ye giriş noktalarında görev yapan askerlerin yanıltılması yoluyla gerçekleştirildiği; askerlerin, sanıkların askerî hizmet kapsamında ve güvenlik amaçlı giriş yaptıklarına inandırıldığı ifade edildi.

        Olayların yaşandığı dönemde Betsalel Zini’nin Gazze’de sivil mühendislikten sorumlu bir ekibin başında olduğu ve bu görevi nedeniyle bölgeye araç sokma yetkisine sahip bulunduğu belirtildi. Adalet Bakanlığı şüphelilerin bu faaliyetlerin Gazze’deki “yapıların gücünü doğrudan artırdığı” gerçeğini bilerek göz ardı ettiklerini savundu.

        Bakanlık ayrıca, kaçırılan malların toplam değerinin milyonlarca İsrail şekeline ulaştığını; bunlar arasında sigara kasalarının yanı sıra iPhone marka telefonlar, bataryalar, iletişim kabloları ve araç yedek parçalarının da bulunduğunu bildirdi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

