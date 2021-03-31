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HaberlerSağlık
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İsrail'de Kovid-19'un yeni bir mutasyonu tespit edildi

Koronavirüs salgını mutasyona uğramaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’de Kovid-19’un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19'un yeni bir mutasyonu tespit edildi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bakanlık, yeni türün Sağlık Bakanlığı'na bağlı viroloji laboratuvarı olan Sheba Tıp Merkezi'nde yürütülen yeni bir çalışma ile tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan çalışma ile Şubat 2020'den Ocak 2021’e kadar İsrail’de bulunan tüm Kovid-19 mutasyonlarının incelendiğini belirten Bakanlık, yeni mutasyonun ilk olarak geçtiğimiz temmuz ayında alınan bir numunede tespit edildiğini ve toplam 181 numunede rastlandığını aktardı.

Bakanlık ayrıca, yeni tespit edilen türün daha az bulaşıcı olduğunu ve ağır hastalığa sebebiyet vermediğini belirtti.

İsrail’de toplam vaka sayısı 832 bin 574’e, toplam can kaybı ise 6 bin 197’ye ulaştı.

İsrail'de halkın yarıdan fazlasına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunun da yapılmasının ardından 29 Mart'ta, Haziran 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

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