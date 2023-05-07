Başbakan Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi, Meclis’in bu ay başında yaz dönemi ile tekrar mesaiye başlamasıyla yeniden Meclis’e getirmesi bekleniyor.