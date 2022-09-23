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İsrail'de yapılan anketlere göre seçim yarışında Netanyahu önde

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimlere ilişkin anketlerde, sağcı Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerinin önünde olduğu belirtildi.

İsrail'de yapılan anketlere göre seçim yarışında Netanyahu önde
İsrail'de anketlere göre Netanyahu önde
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AA

Anketlere göre Netanyahu'nun başını çektiği sağ bloğun, Meclisteki 120 sandalyeden 60 ila 62'sini alacağı öngörülüyor. Hükümet kurmak için ise Mecliste en az 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

"Maariv" gazetesinde yayınlanan ankete göre, kasım ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu bloğunun 60, Gelecek Var Partisi lideri ve Başbakan Yair Lapid öncülüğündeki bloğun 56 sandalye kazanması bekleniyor.

Hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklayan Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku'nun ise 4 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

İsrail'in "Kanal 13" televizyonunun yayınladığı ankette, Netanyahu bloğunun 61, Lapid öncülüğündeki hükümet bloğunun 55, Ortak Arap Listesi Bloku'nun ise 4 sandalye alacağı ifade ediliyor.

"Kanal 14" televizyonunun anketinde ise Netanyahu bloğunun 62, hükümet bloğunun 54 ve Ortak Arap Listesi Bloku'nun 4 sandalye alacağı kaydediliyor.

İsrail'de geçtiğimiz haftalarda yapılan kamuoyu yoklamaları, Netanyahu bloğunun 59 sandalye elde edeceğini gösteriyordu.

Gözlemciler, anketlerde Netanyahu bloğunun sandalye sayısında görülen artışın Balad Partisi'nin Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılmasından kaynaklandığını ileri sürülüyor.

Anketler, Balad Partisi'nin barajı geçemeyeceğini, Ortak Arap Listesi Bloku'ndaki sandalye sayısının 7'den 4'e düşeceğini gösteriyor.

İsrail, 1 Kasım'da son dört yıl içinde beşinci genel seçim için sandık başına gidecek.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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