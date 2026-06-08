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        İsrail'den Beyrut için tehdit

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlere yönelik olası saldırılara Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alarak karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        İsrail'den Beyrut açıklaması

        Savunma Bakanı Katz açıklamasında, İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini vurguladı.

        "Dahiye'nin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır." ifadelerini kullanan Katz, söz konusu yerleşimlere saldırılar gerçekleştirilmesi halinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesini tekrar vuracaklarını aktardı.

        Tahran yönetiminin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına tepkisinin de "güçlü bir yanıtla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

        İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

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        İsrail ordusu dün Lübnan'dan İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla başkent Beyrut'a saldırı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

        İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

        İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı ise İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

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