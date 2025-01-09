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        Haberler Dünya İsrail'den Güney Kıbrıs'a ziyaret | Dış Haberler

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret etti

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyarette bulundu. Herzog ziyaret sırasında GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü. GKRY Başkanlık Sarayı önünde toplanan Güney Kıbrıslılar Herzog'u protesto etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 22:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:58
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        İsrail'den Güney Kıbrıs'a ziyaret
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        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Larnaka ve Lefkoşa kentlerinde yoğun protestolarla karşılaştı.

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bölgesel konuları görüşmek üzere öğle saatlerinde Güney Kıbrıs'a uçakla geldi.

        Herzog, Larnaka Havalimanı çıkışında Kıbrıs Barış Konseyi ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) mensupları tarafından protesto edildi.

        Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğrafları ve İsrail'in savaş suçu işlediğine dair dövizler taşıyan protestocular, Herzog ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici de Hristodulidis ile Herzog'un görüşmesini protesto etti.

        Başkanlık Sarayı önündeki gösteride, bazı protestocuların taşıdıkları üzerinde "İsrail soykırım yapıyor!", "Filistin'den elini çek!" ve "Ülkemizden defol!" yazılı pankartlar dikkat çekti.

        İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle Lefkoşa ve Larnaka'da trafikte aksamalar yaşandı.

        Rum basını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelişi nedeniyle polisin geniş güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattığını belirtti.

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